Trabzon Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Aralık 2025'te serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 7 ile 8 derece arasında seyredecek. 16 Aralık'ta sıcaklık 9 ile 10 derece, 17 Aralık'ta ise 10 ile 11 derece aralığında olacak. Serin havaya karşı kalın giysiler giyilmesi, yanınıza şemsiye almanız ve sıcak içecekler tüketmeniz öneriliyor. Rüzgarın etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Trabzon Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 15 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 7 ile 8 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 8, gece 5 derece olacak. Yani Trabzon'da hava durumu serin ve yağışlı olarak devam edecek.

16 Aralık Salı günü hava sıcaklığının 9 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklığın 10 ile 11 derece olması öngörülüyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de serin ve yağışlı hava hakim olacak.

Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Kalın giysiler giymeniz önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir fikir. Rüzgarın etkili olabileceğini unutmayın. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde Trabzon'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olursunuz.

