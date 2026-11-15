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Trabzon Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'un 15 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, bölgenin karakteristik iklim özelliklerini yansıtıyor. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde hafif ısı artışları gözlemleniyor. Akşam serin rüzgarlar etkili oluyor. Yağışlar, Trabzon'un doğal güzellikleriyle birleşiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşü ve rüzgarlı günler bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, uygun kıyafet ve ayakkabı tercih etmeli. Trabzon, doğasıyla keyifli anlar sunmaya devam ediyor.

Trabzon Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'un hava durumu, bölgenin iklimine özgü özellikleri yansıtıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü Trabzon'da hava oldukça değişken. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde hafif bir ısı artışı hissediliyor. Akşam saatlerinde ise serin rüzgarlar etkili olabilir. Bu durum, Trabzon'un karakteristik iklim yapısının bir yansımasıdır. Doğa tutkunları için tatmin edici bir hava deneyimi sunuyor. Bugün hakkında merak edenler için, hafif kapalı hava etkili. Yer yer meydana gelen yağışlar, Trabzon'un doğal güzellikleri ile birleşiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Yapılan tahminlere göre benzer hava koşulları devam edecek. Özellikle hafta ortasında sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hissedilen serin havanın ise artması muhtemel. Ayrıca, yerel halkın alışık olduğu gibi, sahil boyunca rüzgarlı günler etkili olacaktır. Bu dönemlerde hava koşulları aniden değişebilir. Kısa süreli sağanakların etkisiyle sürprizler her zaman mümkün.

Dışarıda vakit geçirenler için bazı önlemler almak gerekebilir. Yürüyüşe çıkacak olanların yanlarına ceket almaları iyi bir fikir. Yağışlı havalarda zemin kayganlaşabilir. Bu nedenle uygun ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Uzun saatler dışarıda kalacakların katmanlı giyinmeleri önerilir. Hava durumu değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu, günlük planları etkileyebilecek önemli bir faktördür.

Trabzon, 15 Kasım 2026 tarihinde doğanın farklı yüzlerini sunuyor. Hem sakin hem de dinamik bir atmosfer yaratıyor. Trabzon hava durumu, bölgeye özgü iklim özellikleriyle önem taşıyor. Bu hafta sonu ulaşım ve sosyal aktiviteler açısından da etkili olacaktır. Önümüzdeki günlerde Trabzon’un göz alıcı doğasında keyifli zaman geçirmek unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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