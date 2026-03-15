Trabzon Hava Durumu! 15 Mart Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 15 Mart 2026 Pazar günü, hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 seviyesinde olacak. Bu koşullar doğrultusunda, Trabzon'daki hava durumu serin ve yağışlı bir gün olarak ifade edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Mart Pazartesi günü, hava yine bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 11 derece civarında, gece ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında ölçülecek. 17 Mart Salı günü, hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı 8 dereceye yaklaşacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 seviyesinde olacak. 18 Mart Çarşamba günü, hava alçak bulutlu olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 12 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında kalacak. Bu bilgiler, Trabzon'da önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Rüzgarın hızına dikkat etmek gerekiyor. Şemsiyelerinizi sağlam tutmak ve dikkatli olmakta fayda var. Sıcaklıklar düşük olacağı için kat kat giyinmek önemli bir önlemdir. Bu şekilde, vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Bu önlemler, Trabzon'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.