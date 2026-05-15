Trabzon Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye düşecek. Bu dönemde bölge genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Trabzon'daki hava durumu, yaşayanlar için dikkatli olmayı gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu, serin ve yağışlı havalarda sizi korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 16 Mayıs Cumartesi günü, bulutların arasından güneş ışıkları kendini gösterecek. Bu gün sıcaklık 17 derece civarında olacak. 17 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. 18 Mayıs Pazartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 18 derece civarında tahmin ediliyor.

Sonuç olarak Trabzon'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlamalarınızı yaparken uygun hazırlıklarla dışarı çıkmanız önerilir.