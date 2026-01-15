Trabzon Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Ocak 2026 Perşembe günkü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Akşam ve gece sıcaklık 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 9 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %49 ile %69 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da gerekli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edin. Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlı ve soğuk olacak.

16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 8 ile 9 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 6 derece olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 14 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. Akşam ve gece sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişmeye devam edecek.

18 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece olacak. Akşam ve gece sıcaklık 4 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 14 ile 18 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı %84 ile %96 arasında değişecek.

Bu dönemde soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler, rüzgar geçirmez montlar ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şapka ve atkı gibi aksesuarlar da rüzgarın etkisini azaltabilir. Hava koşulları sürekli değişiyor. Bu yüzden güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.