HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu bir seyir izleyecek. Gün içindeki sıcaklık 6 ile 8 derece arasında değişecek. Rüzgar güneyden eserek 9 ile 16 kilometre hız yapacak. Önümüzdeki günlerde hava daha da soğuyacak ve hafif yağışlar görülecek. Kalın giysiler, su geçirmez ayakkabılar ile rüzgar geçirmez montlar kullanmak hayati önem taşıyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 15 Ocak 2026 Perşembe günkü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Akşam ve gece sıcaklık 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 9 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %49 ile %69 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da gerekli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edin. Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağışlı ve soğuk olacak.

16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 8 ile 9 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 6 derece olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 12 ile 14 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. Akşam ve gece sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişmeye devam edecek.

18 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece olacak. Akşam ve gece sıcaklık 4 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 14 ile 18 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı %84 ile %96 arasında değişecek.

Bu dönemde soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler, rüzgar geçirmez montlar ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şapka ve atkı gibi aksesuarlar da rüzgarın etkisini azaltabilir. Hava koşulları sürekli değişiyor. Bu yüzden güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 suç kaydı, 7 yıl hapis cezası bulundu! Yakalanma anı kamerada24 suç kaydı, 7 yıl hapis cezası bulundu! Yakalanma anı kamerada
Kürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözlerKürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.