Trabzon Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece olacak. Nem oranı %82 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 8 km civarında ölçülecek. Trabzon’da ılıman ve nemli hava koşulları hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Temmuz Perşembe zamanı yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık yine 26 derece civarında kalacak. 17 Temmuz Cuma gününde yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine 26 derece olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü de sağanaklar devam edecek. Yani yağışlı ve ılıman hava koşulları sürecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağmurluk giymek de koruyucu bir önlem olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Böylece terlemeyi önlemiş olursunuz. Düşük rüzgar hızı görünse de ani rüzgar değişimlerine dikkat edilmelidir.

Trabzon'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününde hava koşulları ılıman ve nemli olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava devam edecek. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun kıyafetler tercih edilmesi önerilmektedir.