HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon, 16 Ekim’de serin ve değişken hava koşulları ile karşı karşıya. Hava durumu 19-22 derece arasında değişiyor. Yer yer yağışlar ve bulutlu gökyüzü, dış mekan aktivitelerini etkileme potansiyeline sahip. Doğa yürüyüşleri için uygun olan bu hava, aynı zamanda hazırlık yapmayı gerektiriyor. Kalın giysiler tercih edilmeli ve şemsiye unutulmamalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Planlarınızı hava durumuna göre yapmanız önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon’da 16 Ekim Cuma tarihi, Karadeniz’in serin rüzgarlarının etkisini hissettirdiği bir gün. Hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla bulutlu ve ara ara yağışlı. Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecek olanlar için hazırlık yapılmasını gerektiriyor.

Trabzon’un doğal güzellikleriyle dolu bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. Bu durum, doğa yürüyüşleri için elverişli bir ortam sunuyor. Sahil kenarında geçirilen zamanlar da keyifli olabilir. Ancak aniden gelebilecek yağışlar planlarınızı etkileyebilir. Günün ilk saatlerinden itibaren hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şemsiyenizi veya yağmurluğunuzu yanınıza almayı unutmayın. Bugünkü hava, serin ama yer yer sıcak hissettiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Tahminlere göre sıcaklıklar, hafta sonuna yaklaşırken 18 derecelere düşecek. Geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava, Cumartesi ve Pazar günleri de devam edecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Bu sayede doğal aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Havanın soğumasıyla birlikte kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Özellikle dışarıda uzun süre kalanların ekstra önlemler alması gerekiyor. Nem oranının artması nedeniyle dış mekan aktivitelerini günün sıcak saatlerine denk getirmek iyi bir fikir. Böylece daha rahat bir deneyim elde edebilirsiniz.

Trabzon’daki 16 Ekim itibarıyla serin ve değişken bir hava durumu var. Önümüzdeki günlerde benzer bir tablo bekleniyor. Gün içerisinde değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu güzel şehrin tadını çıkarabilmek için bu adım önemli olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı!Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı!
6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü6 ay önce boşaltılan binanın balkonu çöktü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.