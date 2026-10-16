Trabzon Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon’da 16 Ekim Cuma tarihi, Karadeniz’in serin rüzgarlarının etkisini hissettirdiği bir gün. Hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla bulutlu ve ara ara yağışlı. Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecek olanlar için hazırlık yapılmasını gerektiriyor.

Trabzon’un doğal güzellikleriyle dolu bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. Bu durum, doğa yürüyüşleri için elverişli bir ortam sunuyor. Sahil kenarında geçirilen zamanlar da keyifli olabilir. Ancak aniden gelebilecek yağışlar planlarınızı etkileyebilir. Günün ilk saatlerinden itibaren hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Şemsiyenizi veya yağmurluğunuzu yanınıza almayı unutmayın. Bugünkü hava, serin ama yer yer sıcak hissettiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Tahminlere göre sıcaklıklar, hafta sonuna yaklaşırken 18 derecelere düşecek. Geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava, Cumartesi ve Pazar günleri de devam edecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Bu sayede doğal aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Havanın soğumasıyla birlikte kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Özellikle dışarıda uzun süre kalanların ekstra önlemler alması gerekiyor. Nem oranının artması nedeniyle dış mekan aktivitelerini günün sıcak saatlerine denk getirmek iyi bir fikir. Böylece daha rahat bir deneyim elde edebilirsiniz.

Trabzon’daki 16 Ekim itibarıyla serin ve değişken bir hava durumu var. Önümüzdeki günlerde benzer bir tablo bekleniyor. Gün içerisinde değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu güzel şehrin tadını çıkarabilmek için bu adım önemli olacaktır.