Trabzon Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026. Cuma günü, Trabzon'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 9 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise 3 dereceye düşecektir. Yağışlar orta şiddette olacak. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Hafif yağışlar görülecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti düşmesi bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık yine 6 derecede kalacak. Bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Islanmaktan korunmak için bu önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler giymek faydalıdır. Ayrıca şapka kullanmak da gereklidir. Sokaklarda su birikintileri oluşabilir. Bu nedenle su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Dikkatli yürümek de yararlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşer. Hipotermi riskine karşı vücut ısınızı korumak önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.