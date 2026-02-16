HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 20 dereceyi bulacakken, akşam 14 dereceye düşecek. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olarak ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu gün, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif bir ceket almayı unutmayın ve güneş koruyucu ürünleri kullanmaya özen gösterin.

Trabzon Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 9.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:13'tür. Gün batımı saati 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Ancak bulutlu günlerde ani hava değişimlerine dikkat etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, yanınıza hafif bir ceket almanız iyi olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilen kıyafetler giymekte yarar var. Rüzgarın hızı artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamalısınız.

Gelecek günlerde hava durumu ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor. 17 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü de hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak başınızı koruyacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.

Trabzon'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu uygun koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.