Trabzon Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 9.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:13'tür. Gün batımı saati 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Ancak bulutlu günlerde ani hava değişimlerine dikkat etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle, yanınıza hafif bir ceket almanız iyi olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilen kıyafetler giymekte yarar var. Rüzgarın hızı artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamalısınız.

Gelecek günlerde hava durumu ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor. 17 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü de hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişiklik gösterecek.

Trabzon'da 16 Şubat Pazartesi günü hava durumu uygun koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.