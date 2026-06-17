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Trabzon Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Haziran 2026'da güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacakken, nem oranı %69 düzeyinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve saatte yaklaşık 2.4 km hıza ulaşacak. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde hafif yağışlar görülmesi muhtemel. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Güncel hava durumunu takip etmek önemli.

Trabzon Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %69 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 2.4 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Trabzon'da ılıman bir gün geçirebileceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü, sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. Hafif yağışlı koşulların hakim olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %63 civarında bekleniyor. Rüzgar güney güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 2.9 km olacak.

19 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 19 ile 23 derecede kalacak. Çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Nem oranı %69 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 3.8 km olacak.

20 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli koşulların hakim olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %81 seviyelerine yükselebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Hızı saatte yaklaşık 1.5 km olarak bekleniyor.

Bu hava koşullarıyla birlikte, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, rahatlık için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edin. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman var. Ancak hava koşullarının değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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