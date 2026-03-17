Trabzon Hava Durumu! 17 Mart Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu, çok bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 11 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar saatte 14 kilometre civarında esecek. Bu koşullar, Trabzon'da hava durumunun serin ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Mart Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında seyredecek. 19 Mart Perşembe günü bulutlu hava görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında olacak. 20 Mart Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava durumu değişken ve yağışlı olacak.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. 20 Mart Cuma günü beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olmalısınız. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye gibi eşyaları yanınızda bulundurun. Böylece olası rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.