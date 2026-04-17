Trabzon Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 9 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden esmekte, hızı saatte yaklaşık 2 kilometredir. Nem oranı %55 düzeyindedir. Bu durum, Trabzon'daki hava koşullarının açık ve rahatlatıcı olacağını göstermektedir.

Bugünkü hava dışarıda etkinlik yapma açısından oldukça uygundur. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almanız yeterlidir. Rüzgar hafif, nem oranı ise düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu da gün boyunca rahat bir ortam sağlamaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olarak devam edecek. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 15 derece civarına yükselecektir. 19 Nisan Pazar günü ise hafif yağış bekleniyor. Bu tarihte sıcaklık 12 derece civarına düşecektir. Rüzgar hızının değişkenlik göstermesi tahmin edilmektedir. Hava koşulları genellikle ılıman ve açık kalacaktır. Ancak 19 Nisan Pazar günü hafif yağmur beklenmektedir. Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye ya da su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olacaktır.

Diğer günlerde hava koşulları açık ve ılıman kalacaktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunmaktadır. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edebilir, güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Rüzgarın hafif olması ve nem oranının düşük seviyelerde kalması, rahat bir gün geçirmeyi sağlayacaktır.

