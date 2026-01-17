Trabzon Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Trabzon'da hava durumu soğuk. Yağışlı bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 derecenin altına düşebilir. Nem oranı yüksek. Rüzgar saatte 15 ile 30 kilometre hızla eser. Rüzgar kuzeybatıdan gelecek. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı saati ise 17:20.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 2 ile 6 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 2 ile 6 derece arasında kalacak. O gün bulutlu bir hava görülecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymelisiniz. Su geçirmeyen kıyafetler tercih etmeniz önemlidir. Bu şekilde ıslanmaktan korunursunuz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olumsuz koşullardan etkilenmemeniz açısından önemlidir.