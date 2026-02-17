Trabzon Hava Durumu! 17 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecektir. Nem oranı %67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 11 kilometredir. Bu koşullar Trabzon'un tipik iklimini yansıtmaktadır.

Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır. Bulutlu günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşamda sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız yararlı olacaktır. Nem oranı yüksekse hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak başınızı korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünleri unutmamalısınız.

İlerleyen günlerde hava durumu ılıman kalacaktır. 18 Şubat Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek. 19 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar beklenmektedir. O gün sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacaktır. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyim önem taşır. Sabah ve akşam sıcak tutacak kıyafetler seçilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye taşımak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler seçmek önemlidir.

Trabzon'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve kısmen güneşlidir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman kalacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak günlük planlarınızı kolaylaştırır.