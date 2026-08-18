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Trabzon Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Ağustos 2026 Salı günü, sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26 dereceye ulaşacakken, gece 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %78 tahmin ediliyor ve hafif rüzgar 19 km/saat hızla esecek. Kısa süreli sağanakların görüleceği bu günde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, terleme riskine karşı bol su içilmesi gerekli. Dışarıdaki hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 26 dereceye yükselecek. Gece ise 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19 km/saat olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme riski artabilir. Bol su içmeye dikkat edin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 28 derece civarında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmalısınız. 21 Ağustos Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 28 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmak sağlığınızı koruyacaktır. Bol su içmek, sıvı kaybını önler. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutun. Ani değişikliklere hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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