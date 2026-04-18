Trabzon Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklık 10 derece civarına düşecektir. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %75 civarında gerçekleşecek. Bu koşullar, Trabzon için tipik bir bahar havası sunmaktadır.

Tahminler, Trabzon'da 19 Nisan Pazar günü hava durumunun hafif yağışlı olacağını belirtiyor. 20 Nisan Pazartesi günü de hafif yağış bekleniyor. 21 Nisan Salı günü ise hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12-14 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-10 derece civarında olacak. Rüzgar hızı gün boyunca değişiklik gösterecektir. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık kalacaktır.

Özellikle 19 Nisan Pazar günü hafif yağış beklendiği için dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygun bir zaman dilimi sunmaktadır.