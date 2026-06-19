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Trabzon Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu 20 - 25 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, şehirde dışarı çıkacakların şemsiye ya da yağmurluk bulundurmalarında fayda var. 20 Haziran Cumartesi bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 20 - 24 derece arasında olması bekleniyor. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu çeşitli koşullar sunmaktadır. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 - 25 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, Trabzon'da hava durumu hakkında bilgi arayanların, yanlarında şemsiye veya yağmurluk taşımaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Haziran Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında seyredecek. 21 Haziran Pazar günü benzer koşullar sürecek. Sıcaklıklar yine 20 - 25 derece civarında kalacak. 22 Haziran Pazartesi günü, bulutların arasından güneşin ara ara görünmesi bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında olacak.

Bu süreçte, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışa karşı koruyucu önlemleri almak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisinin azalacağı yerlerde zaman geçirmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Trabzon'da günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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