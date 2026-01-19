Trabzon Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün 19 Ocak 2026 Pazartesi. Trabzon'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 0 derece civarında. Rüzgar batıdan saatte 12-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında. Trabzon'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece sıcaklık ise 2 derece civarında seyredecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece sıcaklık ise 3 derece civarında olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4.5 derece, gece sıcaklık ise 0.3 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetleri tercih etmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak da faydalıdır. Seyahat planlarınızda hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlık yapmanız önemlidir.