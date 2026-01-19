HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve yağışlı olarak devam edecek. Gündüz sıcaklık 6 derece, akşam ise 5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan eserek saatte 12-19 kilometre hızla etkisini gösterecek. Önümüzdeki günlerde ise hava değişkenlik gösterecek ve yağışlı günlerde uygun kıyafet tercih edilmesi önem taşıyor. Seyahat planları da hava koşullarına göre düzenlenmeli.

Trabzon Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 19 Ocak 2026 Pazartesi. Trabzon'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 0 derece civarında. Rüzgar batıdan saatte 12-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında. Trabzon'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece sıcaklık ise 2 derece civarında seyredecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece sıcaklık ise 3 derece civarında olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4.5 derece, gece sıcaklık ise 0.3 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetleri tercih etmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak da faydalıdır. Seyahat planlarınızda hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlık yapmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi... İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi...
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.