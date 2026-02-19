HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 6 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağış beklenirken, yüksek nem oranı hissedilecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 27 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ardından hava durumu değişkenlik gösterecek ve günlük tahminleri takip etmek önemli hale gelecek.

Trabzon Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü, hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 6 ile 9 derece arasında değişecek. Bu dönemde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 27 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Şubat Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında olacak. 21 Şubat Cumartesi günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip edin. Uygun giyim ve planlamalar yapın. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltırsınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 hafta boyunca mahsur kalmış! Tesadüfen fark edildi, helikopterle kurtarıldı1 hafta boyunca mahsur kalmış! Tesadüfen fark edildi, helikopterle kurtarıldı
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.