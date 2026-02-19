Trabzon Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü, hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 6 ile 9 derece arasında değişecek. Bu dönemde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 27 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Şubat Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında olacak. 21 Şubat Cumartesi günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip edin. Uygun giyim ve planlamalar yapın. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltırsınız.