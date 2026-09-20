Trabzon Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

20 Eylül Pazar 2026 tarihinde Trabzon’da hava durumu serin ve nemli bir atmosfer sunuyor. Havanın genel olarak bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, Trabzon'un iklimi açısından normal bir durum. Güne başlamadan önce dışarı çıkacak olanlar, hafif bir ceket ya da hırka alabilir. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecektir. Bu nedenle serin hissedebilirsiniz.

Bugünkü hava durumu, Trabzon’da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için keyifli. Hafif rüzgâr, gün içinde ferahlama sağlayabilir. Gün boyunca yer yer yağışlar görülebilir. Açık havada plan yapacaklar, hava durumu uygulamalarını kontrol etmelidir. Bu tür durumlarda şemsiyenizi unutmayın. Çünkü aniden bastıracak yağışlar sürpriz olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, birkaç gün benzer seyir izleyecek gibi. 21 Eylül'den itibaren sıcaklık değerleri hafifçe yükselebilir. 22 ile 25 derece arasında bir seyir bekleniyor. Ancak, yağışlı günlerin olabileceği tahmin ediliyor. Trabzon’da yaşayanlar ve ziyaretçiler, buna hazırlıklı olmalıdır. Dışarı çıkarken uygun giysiler almanızda fayda var. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de akıllıca olacaktır.

Trabzon hava durumu, bugünün serin havasıyla güzelliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde çeşitli hava şartları yaşanabilir. Doğanın sunduğu bu atmosfer içinde bulunurken dikkatli olmalısınız. Günlük planlarınıza uyum sağlamak önemlidir. Değişken hava koşullarına hazır olmanızda yarar var. Geçirdiğiniz güzel günlerin ardından, yağmurlu havaların tadını çıkaracaksınız. Trabzon'un doğal güzelliklerine hayran kalacaksınız. Önlemleri alarak, keyifli bir gün geçirebilir ve olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.