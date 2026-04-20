Trabzon Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Nisan Pazartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızının saatte yaklaşık 13 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu koşullar tipik bir bahar havasıdır.

21 Nisan Salı günü hava güneşli olacak. 22 Nisan Çarşamba yağmur bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü de yağmur tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 14-16 derece aralığında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8-10 derece civarında kalacak. Rüzgar hızları gün boyunca farklılık gösterecek. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve değişken olacak.

