HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 20 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık 6 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -10 derece civarında hissedilecek. Yağmur ve çisenti bekleniyor. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların uygun giysi ve ayakkabılarla hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Kaygan yollar, dikkatli araç kullanmayı gerektiriyor.

Trabzon Hava Durumu! 20 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 6 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 6 derecenin altında. Yani, -10 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:40. Gün batımı saati ise 17:23.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için zorluklar yaratabilir. Soğuk ve yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklılığı zorunlu kılıyor. Sıcak tutan ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da giyilmeli. Yağışlı hava, yolların kayganlaşma riskini artırıyor. Araç kullanırken dikkatli olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarına düşecek. 22 Ocak Perşembe günü hava daha da ısınacak. Gündüz saatlerinde 13 dereceye ulaşacak. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Sonuç olarak, Trabzon'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabılarla hazırlıklı olmak önemli. Bu, güvenli ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.