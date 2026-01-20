Trabzon Hava Durumu! 20 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 6 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 6 derecenin altında. Yani, -10 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.4 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:40. Gün batımı saati ise 17:23.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için zorluklar yaratabilir. Soğuk ve yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklılığı zorunlu kılıyor. Sıcak tutan ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da giyilmeli. Yağışlı hava, yolların kayganlaşma riskini artırıyor. Araç kullanırken dikkatli olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarına düşecek. 22 Ocak Perşembe günü hava daha da ısınacak. Gündüz saatlerinde 13 dereceye ulaşacak. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Sonuç olarak, Trabzon'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabılarla hazırlıklı olmak önemli. Bu, güvenli ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.