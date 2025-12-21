HABER

Trabzon Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Aralık 2025'te hava durumu bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında seyrederken, akşam da bu sıcaklık değişmeyecek. Rüzgar sabah 10 kilometre, öğle 7 kilometre, akşam ve gece ise 8 kilometre hızında esecek. Nem oranı gün içinde %61 ile %68 arasında değişecek. İzleyen günlerde ise sıcaklıkların 14-15 dereceye ulaşacağı bekleniyor. Güncel hava durumu raporlarına dikkat etmekte fayda var.

Trabzon Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle sıcak olacak. Hava bulutlu görülecek. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde de sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde 10 kilometre/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 7 kilometre/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 8 kilometre/saat hızında devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar yine 8 kilometre/saat olacak. Nem oranı sabah %61, öğle %63, akşam %68 ve gece %60 civarında olacak. Basınç sabah 1013 hPa, öğle 1011 hPa, akşam 1012 hPa ve gece 1013 hPa civarında seyredecek.

Trabzon'daki hava durumu, 22 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli olacak. 23 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü ise bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 14-15 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8-9 derece civarında olacak.

Hava sıcaklıkları 14-15 derece civarında olacağı için, dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket giymek rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, nemli ortamlardan kaçınmak önemli. Bol su içmek de vücut sağlığı için faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı genellikle düşük olacak. Yani rüzgarlı günlere göre daha az etkileneceksiniz. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

Canlı Skor
hava durumu Trabzon
