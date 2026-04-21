Trabzon Hava Durumu! 21 Nisan Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 13 kilometre olacak. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Nisan Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7 derece civarında olacak. 23 Nisan Perşembe günü yağmur geçişleri öngörülüyor. Bu gün gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece ise 6 derece civarında olacak. 24 Nisan Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece, gece sıcaklıkları 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.