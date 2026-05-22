Trabzon Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava 15 - 16 derece arasında olacak. Gündüz sıcaklıklar 19 - 20 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 19 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %80 seviyelerinde olacak. Bu durum, Trabzon'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Mayıs Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. 24 Mayıs Pazar günü hafif yağmur olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 18 - 20 derece arasında değişim gösterecek. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Bugün için hava koşulları oldukça uygun olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek mümkün. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hafta sonu ve Pazartesi günkü açık hava etkinliklerini iptal edebilirsiniz. Kapalı alanlara kaydırmak da bir seçenek olabilir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden kaçınmak en iyisi.

Sonuç olarak, Trabzon'da hava durumu güzel olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.