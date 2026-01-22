Trabzon Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında ölçülecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %57 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 23.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:39 olarak hesaplandı. Gün batımı saati 17:26 olacak.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu değişecek. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 14 derece civarında olacak. 25 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 12 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %63, rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36 olarak hesaplandı. Gün batımı saati 17:25 olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında kalacak. Nem oranı %63 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:36 olarak planlandı. Gün batımı saati 17:25 olarak belirlendi.