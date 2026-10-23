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Trabzon Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 23 Ekim 2026 hava durumu, değişken bulutlu bir gökyüzü ile sahnelendi. Hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşırken, dışarıda zaman geçirecekler için ılımlı bir atmosfer sunuyor. Ancak yüksek nem oranı yağış beklentisini artırıyor. Doğanın tadını çıkarmak için bu fırsatlar değerlendirilebilir. Öne çıkan hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlama yapmak, etkinliklerinizi etkili kılacaktır. Hava şartlarına hazırlıklı olmak önemli.

Trabzon Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 23 Ekim 2026 hava durumu oldukça değişken. Bugün bulutlu bir gökyüzü var. Şehrin doğal manzaraları bu havayla birlikte güzelleşiyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ılımlı bir atmosfer sunuyor. Gün ortasında hafif bir esinti hissedilecek. Bu, doğanın keyfini çıkarmak isteyenler için cazip bir fırsat yaratıyor.

Nem oranı oldukça yüksek. Bu, yağış beklentisini artırıyor. Dışarıda geçireceğiniz saatleri planlarken bunu göz önünde bulundurmalısınız. Ancak bu hava şartları, doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için ideal bir zemin sunuyor. Karadeniz’in özgün doğası, serinlik ve bulutlu gökyüzü eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ilgi çekici olacak. Hafta sonu sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Haftanın ortasında ise hava biraz daha soğuyacak. Cumartesi günü örtülü bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir zaman dilimi oluşturuyor. Pazar günü ise farklı hava koşulları yaşanabilir. Programlarınızı buna göre gözden geçirmek akıllıca olacaktır.

Hava şartları hakkında bazı önlemler almak önemli. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi almanız, aniden bastırabilecek yağışlardan korur. Islak zeminlere dikkat etmek, kayma ve düşme riskini azaltır. Sıcaklık düşerse, kat kat giyinmek rahatlık sağlar. Ayrıca bu, koruyucu bir önlem olacaktır.

Trabzon’un hava durumu bu dönemde dinamik. Doğal güzelliklerle dolu bir atmosfer sunuyor. Günlük yaşamınızı planlarken hava durumunu dikkate almak önemli. Şehrin sunduğu deneyimlerin tadını çıkarmanız için bu faktör önemlidir. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, doğanın sunduğu güzellikleri keyifli hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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