Trabzon Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 4.9 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:39. Gün batımı saati 17:27 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'da bulutlu ve hafif yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olmasıyla, terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahmini de vardır. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında olacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü ise 12 ile 15 derece arasında bir hava bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, Trabzon'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız önerilir. Hafif kıyafetler tercih etmeniz de faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu dikkate alarak planlarınızı yapmanızda fayda var.