Trabzon Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 26-27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 ile %81 arasında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 6-8 km/saat seviyelerinde gerçekleşecek. Gün boyunca hava açık olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum Trabzon'daki hava durumunun güzel olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı yine 26-27 derece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı aynı şekilde 26-27 derece arasında seyredecek. Ancak hava parçalı az bulutlu olacak. 26 Temmuz Pazar günü hava 24-25 derece civarında olacak. Hafif yağış bekleniyor. Böylece Trabzon'daki hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak da güzel bir seçenek. Ayrıca sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Böylece Trabzon'da önümüzdeki günlerin tadını çıkarabilirsiniz.