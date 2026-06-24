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Trabzon Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak bulutlu ve ılımandır. Gün içinde sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak, gece ise 20 derece civarında seyredecektir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının güneşli ve ılıman olması bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları mevcutken, şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20 derece civarında seyredecek. Bu, Trabzon'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 26 derece civarına çıkacak. 26 Haziran Cuma günü hava yine güneşli kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 26 derece civarında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 26 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 27 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar beklendiğinden dikkatli olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüzleri 25-26 derece arasında olacak. Geceleri ise 20 derece civarında seyredecek. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız da iyi bir fikir.

Trabzon'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman kalacak. Ancak, 27 Haziran Cumartesi günü yağış olabileceğinden hazırlıklı olmak lazım. Genel itibarıyla Trabzon'da bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygundur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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