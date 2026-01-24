HABER

Trabzon Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 14 ile 8 derece arasında değişirken, nem oranı %63 seviyesinde bulunacak. Rüzgar ise saatte 8,6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Ocak'ta hava sıcaklıkları 13 ile 9 derece arasında olacak. Kalın giysilerle dışarı çıkmak, serin havanın etkilerinden korunmak açısından önemli bir adım olacak.

Trabzon'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar ise saatte 8,6 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saat 07:36’dır. Gün batımı ise 17:25 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bulutlu ve serin geçecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 13 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %56 civarında olacak. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 14 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranı %75 civarında bulunacak. 27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 16 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranı yine %75 civarında olacak.

Serin ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Nemden korunmak için önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmayın. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almalısınız. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçerek rahat bir gün geçirebilirsiniz.

hava durumu Trabzon
