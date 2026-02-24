HABER

Trabzon Hava Durumu! 24 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece ise 7 derece olarak ölçülecek. Güneyden esen rüzgar saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %96 seviyelerine ulaşacak. Önümüzdeki günlerde ise hafif yağmur bekleniyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına karşı tedbir almak önemlidir.

Seray Yalçın

Trabzon'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 7 derece olacak. Rüzgar güneyden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %96, akşam %98 ve gece %96 seviyelerinde olacak. Bu, havanın nemli olduğunu gösteriyor.

Bugün hava durumu genel olarak ılıman ve yağışsız. Gündüz sıcaklık 11 dereceyi görecek. Gece sıcaklıkları yine 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar, güneyden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %96, akşam %98 ve gece %96 seviyelerine ulaşacak. Bu da yüksek nemi işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar 7 ile 3 derece arasında olacak. 27 Şubat Cuma günü yağmur geçişleri devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız yararlı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Güneyden esen rüzgar, hava sıcaklıklarını ılıman hissettirebilir. Ancak yüksek nem, bu durumu etkileyebilir.

Trabzon'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmak önemlidir. Hava koşullarına karşı tedbirli olmanız faydalıdır.

