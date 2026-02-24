Trabzon Hava Durumu! 24 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 7 derece olacak. Rüzgar güneyden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %96, akşam %98 ve gece %96 seviyelerinde olacak. Bu, havanın nemli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında değişecek. 26 Şubat Perşembe yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar 7 ile 3 derece arasında olacak. 27 Şubat Cuma günü yağmur geçişleri devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız yararlı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Güneyden esen rüzgar, hava sıcaklıklarını ılıman hissettirebilir. Ancak yüksek nem, bu durumu etkileyebilir.

