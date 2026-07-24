Trabzon Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında tahmin ediliyor. Bu, Trabzon'un yaz havasına uygun bir gün sunacak.

25 Temmuz Cumartesi günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 23 ile 27 derece arasında değişiklik gösterecek. 26 Temmuz Pazar günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise 22 ile 26 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

27 Temmuz Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Azalan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 21 ile 26 derece arasında olacak. Bu dönemde yağışlı günler olursa dışarı çıkarken hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır.

Nem oranı yüksek olabileceğinden hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmelisiniz. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacak. Serinlemek için denize girmeyi veya gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi düşünebilirsiniz.

Trabzon'da 24 Temmuz Cuma günü hava yaz mevsimine uygun olacak. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları bekleniyor. Planlarınizi yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önemlidir.