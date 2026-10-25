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Trabzon Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 25 Ekim Pazar günü hava durumu bulutlu ve ara ara yağışlı geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin hissedileceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hafif bir ısınma bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların ceket veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gelecek günlerde de benzer şartların devam edeceği öngörülüyor.

Trabzon Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

25 Ekim Pazar 2026 tarihinde Trabzon'da hava durumu, karamsar bir havanın etkisiyle bulutlu geçecektir. Zaman zaman hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Trabzon'un deniz kenarındaki konumu, havanın serin hissettirmesine neden oluyor. Güne başlayacak olanlar, hafif giyinmeli. Yanlarında bir ceket veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Hava durumu aniden değişebilir.

Trabzon'da gün içinde sıcaklık dalgalanma gösterecek. Sabah saatleri daha serin hissedilecek. Öğle saatlerine doğru hava biraz ısınacak. Fakat öğleden sonra bulutluluk ve yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Akşam sıcaklık tekrar düşerek serinleşecek. Dışarıda geçirilecek zaman için hava durumu önem taşıyor. Hava durumuna göre kararlar almanız kolaylaşacaktır.

Gelecek günlerde de hava durumu değişken kalacak. 26 Ekim Pazartesi günü 18 ile 21 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bulutlu ve ara ara yağışlı bir gün geçirileceği öngörülüyor. Salı günü ise sıcaklıklarda ufak bir artış olacak. 20 ile 24 derece arasında değerler görebiliriz. Ancak yağış riski devam edecek. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı.

Sonbahar ayları doğanın büyüleyici renkleri ve hava durumu değişiklikleriyle dikkat çeker. Açık havada zaman geçirmek isteyenler, hava tahminlerini dikkate almalı. Haftasonuna yaklaşırken yağışlı günlerde dışarıda geçirilen zaman sınırlanmalı. Yağışlı günler için aktiviteler planlamak faydalıdır. Kıyafetlerde kat kat giyinmeyi düşünmekte yarar var. Bu sayede sabah serinliğinden akşam soğuklarına kolayca adapte olabilirsiniz.

Trabzon'da 25 Ekim Pazar hava durumu bulutlu ve ara ara yağışlı bir gün olacak. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri de benzer şekilde devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli ve hazırlıklı olması günün keyfini artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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