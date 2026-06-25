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Trabzon Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 25 Haziran 2026 tarihinde hava durumu ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 25 - 26 dereceye kadar çıkacak, akşam ise 20 - 21 dereceye düşecek. Nem oranı %64 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 3 km/saat ölçülerek hava koşullarını sakin hale getirecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunan bu hava, piknik ve sahil yürüyüşleri için uygun şartlar oluşturacak. 28 Haziran'da hafif yağış riski bulunuyor.

Trabzon Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 25 Haziran 2026 Perşembe hava durumu ılıman olacak. Karadeniz İklimi etkisi hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 - 21 derece arasına düşecek. Nem oranı %64 seviyesinde olacak, bu da rahat bir hava sağlayacak. Rüzgar hızı 3 km/saat civarında ölçülecek. Bu durum hava koşullarını sakin ve huzurlu hale getirecek.

Bugün Trabzon'da hava genellikle güneşli, bu nedenle açık hava etkinlikleri için ideal. Sahil yürüyüşleri için güzel bir fırsat sunulacak. Piknik yapmak ve açık hava sporları için mükemmel bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hafif bir rüzgar hava sıcaklığını oldukça keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde, 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 20 - 21 derece civarında olması bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar olması öngörülüyor. Her iki gün için hava koşullarının ılıman ve yağışsız olması tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinliklerine uygun bir zemin hazırlayacak.

28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı ise 19 - 20 derece olacak. Nem oranı %65 civarında kalacak, bu da hafif yağışlarla birlikte hissedilecek. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

Genel olarak Trabzon'da hava koşulları çok rahat olacak. Ancak 28 Haziran Pazar gününü hesaba katmanızda fayda var. Hafif yağış riski planlarınızı etkileyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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