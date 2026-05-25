Trabzon Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu, genellikle 16 - 20 derece arasında değişecek. Kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, Trabzon'un tipik Mayıs havasına uygun bir gün demektir.

Salı günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 15 - 21 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Çarşamba günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 16 - 22 derece arasında ölçülecek. Açık bir hava hakim olacak.

Perşembe günü, sıcaklık 17 - 23 derece arasında değişecek. Kısa süreli hafif yağışlar görülebilir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Gündüz saatlerinde güneşli havalarda, güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumanız açısından önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu, Trabzon'un tipik Mayıs havasına uygun olarak değişkenlik gösterecek. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek ve hazırlıklı olmak en iyisidir.