Trabzon Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12-13 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 9-10 derece civarında kalacak. Güney yönünden esecek rüzgar, saatte 11-14 kilometre hız yapacak. Nem oranı %59 ile %64 aralığında seyrederken, bu durumun solunum genel sağlığını etkileyebileceği belirtiliyor. Hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 9-10 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 11-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 ile %64 arasında değişecek. Bu koşullar, ılıman ve rahat bir hava sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 14-15 derece olacak. 27 Ocak Salı günü 16-17 dereceyi bulacak. 28 Ocak Çarşamba günü ise 15-16 derece civarında seyredecek. Bu durum, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. Rüzgar güney yönünden estikçe nem oranı yüksek olabilir. Bu durum, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması gerekebilir. Dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Trabzon'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu rahat ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Nem oranının yüksek olabileceğini düşünerek kişisel sağlık için önlemler almak önem taşır.

