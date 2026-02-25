HABER

Trabzon Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağışlı ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 11 ile 13 derece, gece ise 5 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 ile %90 arasında gerçekleşecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak önemli. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Trafikte dikkatli olmak ve araç lastiklerini kontrol etmek ise güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Simay Özmen

Trabzon'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağışlı ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 ile 13 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 5 ile 7 derece civarında kalacak. Rüzgarın hızı 10 ile 15 kilometre arasında esecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde olacak.

Hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye ya da su geçirmez giysi almanız yararlı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle solunum sağlığınızı korumak için nemli ortamlardan uzak durmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 7 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca aralıklı yağışların görülmesi de bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 28 Şubat Cumartesi gününde sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması ve bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 1 Mart Pazar günü ise sıcaklık 9 ile 11 derece arasında olacak. Kısmi güneşli hava görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız için de faydalı. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekecek. Araçlarınızın lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olduğundan emin olmalısınız. Bu, güvenliğiniz için önemlidir.

