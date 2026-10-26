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Trabzon Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon, 26 Ekim 2026 tarihinde serin ve yağışlı bir hava ile karşı karşıya. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde soğuk hissedilirken, öğle vakti güneşin etkisiyle hava ılımlı hale geliyor. Ancak gün içinde aralıklı yağışlar ve ani hava değişimleri bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 17 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon, 26 Ekim 2026 tarihinde serin ve yağışlı bir hava ile güne merhaba diyor. Bugünkü hava durumu, deniz ikliminin etkilerini hissettiriyor. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatleri soğuk havanın etkisiyle serin hissediliyor. Öğle saatlerinde güneş kendini gösteriyor. Böylece, daha ılıman bir hava oluşuyor. Akşam saatlerine yaklaşırken yeniden bir serinlik bekleniyor. Trabzon'da hava durumu değişken. Bu durum, hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü hava nasıl sorusuna gelince, Trabzon'da sabah saatlerinde bulutlar oluşuyor. Gün ortasında bulutlar yerini güneşe bırakıyor. Ancak, gün boyunca aralıklı yağışlar da söz konusu. Bu karışık hava şartları, deniz etkisi ve dağların konumuyla ilgili. Şehirde yaşayanların dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamaları önemli. Yağışlar akşam öncesinde artabilir. Dolayısıyla, gün içinde ani değişimler yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. 27 ve 28 Ekim tarihleri itibarıyla sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. Bu durum açık havada vakit geçirmek isteyenler için önemli. Hava sıcaklıkları 17 derece civarına kadar düşebilir. Bu da kışın yaklaştığını gösteriyor.

Değişken hava koşullarında önlemler almak önemli. Dışarı çıkarken hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır. Kalın giysiler giyerek rahat hissedebilirsiniz. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Bu sayede anlık yağışlardan korunabilirsiniz. Zeminlerin kaygan olabileceğini unutmamak gerek. Yürüyüş yaparken dikkat etmekte fayda var. Bu dönemlerde sağlıklı kalmak için bol sıvı almak önemlidir.

26 Ekim 2026 tarihli Trabzon hava durumu, değişkenlik gösterse de serin ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Bu nedenle aktivitelerinizi planlarken hava şartlarını dikkate almanızda fayda var.

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hava durumu Trabzon
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