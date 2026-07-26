Trabzon Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu değişken olacak. Gün içinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25 derece civarında, gece ise 21 dereceye düşecek. Bu durum, yaz gününe benzemiyor. Sonbahar havasını andırıyor.

Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak önemli. Şiddetli yağışlar ani su baskınları oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda trafik aksaklıkları yaşanabilir. Su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da koruyucu bir önlem. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak en doğru tercih.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 26 derece civarında, gece ise 21 dereceye inecek. 28 Temmuz Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz 28 derece, gece ise 22 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek akıllıca. Planlarınızı esnek tutmak da önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Kat kat giyinmek yardımcı olacaktır. Hafif bir ceket yanınızda bulundurmak faydalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Bol su içmek, sağlığınızı korur.

Trabzon'da 26 Temmuz Pazar günü şiddetli yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılıman hale gelecek. Değişken hava durumuna göre hazırlıklı olmak, konforu artıracaktır. Güvenliğinizi de korumanız açısından önemlidir.