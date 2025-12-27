Trabzon Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, yağmurlu ve serin bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8°C olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, batıdan saatte 22 km hızla esecek. Nem oranı ise %79 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, yağmur ve soğuk ile geçeceği anlamına geliyor. Su geçirmez bir mont ve uygun ayakkabılar giymeniz yararlı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler seçmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 9°C civarında olacak. Hafif yağışlı bir günden bahsediliyor. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 10°C civarında olacak. Güneşli ve bulutlu bir gün geçirilmesi tahmin ediliyor. 30 Aralık Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 9°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Rüzgarın etkisiyle soğuk hissedilebileceğinden sıcak tutan giysiler giymek faydalıdır.

Sonuçta, Trabzon'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi muhtemel. Dışarı çıkarken uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, iyi bir önlem olacaktır.