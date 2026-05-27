Trabzon Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 27 Mayıs Çarşamba 2026 tarihi, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22-23 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığı 16-17 derece arasında seyredecek. Bu durum, Trabzon'daki hava durumunun oldukça keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığı 20-21 derece civarında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 17-18 derece arasında kalacak. Orta şiddetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 30 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 17-18 derece civarında. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları göz önüne alındığında, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günleri hazırlıklı olmak önemli. Bu günlerde yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih etmek de mantıklıdır. Hava sıcaklıkları 17-18 derece civarında olacak olan 29 ve 30 Mayıs günlerinde hafif bir ceket giymek faydalı olur.

Trabzon'da 27 Mayıs Çarşamba günü hava durumu güzel olacak. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.