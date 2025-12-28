HABER

Trabzon Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 Pazar günü Trabzon'da hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 9 derece, akşam ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 5, akşam 1 derece olacak. Nem oranı %68 ile %65 arasında değişirken, rüzgar hızı 12 km/saat ile 19 km/saat arasında dalgalanacak. Soğuk hava nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar seçilmelidir.

Taner Şahin

28 Aralık 2025 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 5 derece, akşam ise 1 derece olacak. Nem oranı %68 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı 12 km/saat ile 19 km/saat arasında dalgalanacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı 17:00 olarak tahmin ediliyor.

29 Aralık Pazartesi günü, hava sıcaklığı gündüz 10 derece, akşam 6 derece olacak. Hissedilen sıcaklık, gündüz 2 derece, akşam 0 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat ile 27 km/saat arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklık 10 derece, akşam 8 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 2 derece, akşam 3 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 21 km/saat ile 23 km/saat arasında dalgalanacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar ve atkılar kullanılabilir. Nem oranı yüksek olduğu için, nemden korunmak önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giyim ürünleri seçilmeli. Bu önlemler, soğuk ve nemli hava koşullarında daha konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

