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Trabzon Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 28 Haziran 2026 tarihinde güzel geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 25-26 derece civarında seyrederken, gece 19-20 dereceye düşüyor. Nem oranı %60-70 seviyelerinde ve rüzgar hızı ortalama 10 km/s. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde güneşli ve sıcak kalacak. Dışarıda vakit geçirmek için önerilere uymanız, bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar. Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Hava genellikle güneşli. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19-20 dereceye düşüyor. Bu, serin bir atmosfer oluşturuyor. Nem oranı %60-70 seviyelerinde. Rüzgar hızı ortalama 10 km/s civarında.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi, sıcaklıklar 25-26 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 26-27 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba ise hava sıcaklıkları 27-28 dereceyi bulacak.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için önerilerim var. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda vakit geçirin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde su tüketiminizi artırın. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkat edin.

Trabzon'da hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için verilen önerilere dikkat etmeniz keyifli bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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