Trabzon Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar. Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25-26 derece civarında. Hava genellikle güneşli. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19-20 dereceye düşüyor. Bu, serin bir atmosfer oluşturuyor. Nem oranı %60-70 seviyelerinde. Rüzgar hızı ortalama 10 km/s civarında.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi, sıcaklıklar 25-26 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 26-27 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba ise hava sıcaklıkları 27-28 dereceyi bulacak.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için önerilerim var. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda vakit geçirin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde su tüketiminizi artırın. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkat edin.

Trabzon'da hava durumu önümüzdeki günlerde elverişli olacak. Güzel havayı değerlendirmek için verilen önerilere dikkat etmeniz keyifli bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.