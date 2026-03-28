Trabzon Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Karadeniz'in serin ve nemli iklimi etkili. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 11 derece dolaylarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Akşam saatlerinde hafif bulutlanma bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı yüksek olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysi veya şemsiye bulundurun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Mart Pazar günü yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanmaya başlayacak. Sıcaklık 16 dereceye yükselecek. 30 Mart Pazartesi günü yağmur geçişleri görülmesi bekleniyor. Sıcaklık ise 13 derece civarında kalacak. 31 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde akşam ve sabah saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek önem taşıyor. Su geçirmez giysi veya şemsiye bulundurmalısınız. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.