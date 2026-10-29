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Trabzon Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Ekim 2026 tarihi, serin deniz etkisiyle birlikte keyifli bir hava durumu sunuyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında, kısmen bulutlu bir gün bekleniyor. Yerel yağış riski, özellikle akşam saatlerinde artış gösterebilir. Dış mekan aktiviteleri için uygun koşullar mevcutken, ani değişikliklere karşı dikkatli olunmalı. Aylık hava tahminlerini takip ederek, Trabzon'un doğal güzelliklerinde etkinliklerinizi planlamak önemli.

Trabzon Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon, 29 Ekim Perşembe 2026 tarihinde, Karadeniz’in serin sularının etkisi altında. Hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarında. Kısmen bulutlu bir havada, Trabzon halkı dışarıda rahat bir nefes almanın tadını çıkaracak. Bugünkü hava durumu sorunlarına gelecek olursak, açılan pencereden içeri dolan ferah bir esinti var. Bu sıcaklık aralığı, Trabzon’daki Ekim sonlarının tipik bir yansıması.

Gün içinde yerel olarak gerçekleşebilecek rastlantısal yağışlar olabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu yağışların görülme olasılığı yüksek. Hafif bir nem, Trabzon’un ikliminin doğal bir parçası. Denizin etkisi, bu iklim koşullarını oluşturuyor. Dışarıda geçirilen vakitlerde ekstra bir ceket veya hafif mont bulundurmak mantıklı olacaktır. Trabzon’a özgü yeşil alanlarda yürüyüş yapmak, bu havadan yararlanmak için iyi bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Hafta sonuna yaklaşırken, serin havaların yerini daha sıcak günlere bırakma ihtimali var. Ortalama hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve zaman zaman kapalı bir görünüm sergileyebilir. Dış mekan aktiviteleri için hava şartlarını göz önünde bulundurmak gerekli. Havanın ısınması, dış mekan etkinliklerini cazip hale getirebilir. Ancak bu durum ani değişiklikleri de beraberinde getirebilir. Hava tahminlerini takip etmek önemli bir uygulama.

Trabzon’da bugünkü hava durumu oldukça keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun şartlar mevcut. Öngörülebilir ani değişiklikler, fiziksel konfor ve güvenlik açısından dikkate alınmalı. Değişken iklim koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Bu Karadeniz şehrinde geçirdiğimiz her anın tadını çıkarmak için bu sürecin önemi büyük. Hava durumunu takip etmek, günlük aktivitelerimizi planlarken işleri kolaylaştıracak. Bu şekilde, Trabzon’un doğal güzelliklerinden yararlanarak, doğada keyifli anlar geçirebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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