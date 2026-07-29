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Trabzon Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Temmuz 2026 günü hava durumu kısmen güneşli, sıcaklık 24°C civarında seyrediyor. Gün içinde sıcaklık 21°C ile 27°C arasında değişecek. Öğleden sonra yerel sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günler için hava durumu daha bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık, Perşembe günü 22°C-25°C, Cuma günü ise 22°C-26°C aralığında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi büyük önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli. Hava sıcaklığı 24°C civarında. Gün boyunca sıcaklığın 21°C ile 27°C arasında değişmesi bekleniyor. Öğleden sonra yerel sağanaklar görülebilir. Rüzgar doğu yönünden, saatte yaklaşık 14 km hızla esecek.

Bugünkü hava durumu, mevsim normallerinde seyrediyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluğa karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Trabzon'da bulutlu ve yağışlı olacak. Perşembe günü sıcaklık 22°C ile 25°C arasında. Cuma günü ise sıcaklık 22°C ile 26°C arasında olması muhtemel. Yağışlı gün sayısının artması bekleniyor.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Yağmurlu günlerde, su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Suya dayanıklı giysiler de alınmalıdır. Ayrıca, yağışlı havalarda trafik koşulları değişebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, Trabzon'da hava mevsim normallerine uygun ve hafif yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha fazla yağışlı olması bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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