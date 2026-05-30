Trabzon Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Bu nedenle hava koşulları zaman zaman değişken olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat civarında seyredecek.

Bugünkü hava durumu nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin hazırlık yapması gerekiyor. Özellikle hafif yağışlar nedeniyle yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Rüzgarın hızı da göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 20 - 23 derece arasında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 23 - 26 derece arasında seyredecek. Kısa süreli yağışların olabileceği tahmin ediliyor. 2 Haziran Salı günü ise hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 - 26 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önerilir. Kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hava sıcaklıkları 20 - 26 derece arasında değişeceği için rahat kıyafetler tercih etmeniz sağlığınız açısından önemlidir.