Trabzon Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 31 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 8°C, gündüz 9°C, akşam yeniden 8°C sıcaklıklar göreceğiz. Hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 20 km hızla esecek. Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek önem taşıyor. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek de faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Trabzon'da soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8°C. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Hissedilen sıcaklık ise 2°C olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 9°C'ye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 8°C'ye düşecek. Yağmurlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 2°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7°C'ye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Hissedilen sıcaklık ise -1°C. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 20 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %69 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, yağmur zamanla azalacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C olacak. Gündüz 8°C, akşam 7°C ve gece 6°C bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava daha sakinleşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah sıcaklık 4°C olacak. Gündüz 7°C, akşam 6°C ve gece sıcaklık 5°C'ye düşecek.

Bu hava koşullarında, yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler giyinmek gerekebilir. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmeyi düşünmek iyi bir seçenektir. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri kısıtlanabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun önlemler almak sağlıklı olacaktır.

