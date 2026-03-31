Trabzon Hava Durumu! 31 Mart Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu, bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Bu durumda, Trabzon'daki hava durumu 14 - 10 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Nisan Çarşamba günü, bulutların arasından ara sıra güneş ışığı görünecek. Hava sıcaklığı 16 - 13 derece arasında bekleniyor. 2 Nisan Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Bu günün en yüksek sıcaklığı 19 - 15 derece arasında olacak. En düşük sıcaklık 15 - 14 derece civarında olması muhtemel.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almanız önemli. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysi ve şemsiye kullanmak faydalı. Serin havalarda kat kat giyinmek hem sıcak kalmanızı sağlar hem de konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarı azaltacak giysiler tercih edilebilir. Bu şekilde günün keyfini çıkarmanız mümkün olacaktır.